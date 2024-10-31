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محمود تريزيجيه يسجل هدفا رائعا في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو) - أخبار كلمتك

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محمود تريزيجيه يسجل هدفا رائعا في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو) - أخبار كلمتك

محمود تريزيجيه يسجل هدفا رائعا في مرمى السد بالدوري القطري (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:35 مساءً - سجل الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه هدفا رائعا في شباك فريق السد لصالح فريقه الريان، في مباراة الفريقين التي تجري حاليا، على استاد جاسم بن حمد، في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 من زمن المباراة، ليتقدم به الريان على مضيفه السد بنتيجة 0/1.

 

ويحل فريق السد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والخسارة في 3 وتسجيل 24 هدفًا وتلقي 15.

بينما يحل فريق الريان في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في 4 وتسجيل 13 هدفًا وتلقي 16.

تاريخ مواجهات السد ضد الريان

ويتفوق السد على الريان في عدد مرات الفوز خلال آخر 15 مواجهة جمعتهما، حيث تمكن من الفوز في 11 مباراة مقابل 4 للريان، بينما لم يسبق أن تعادلا طيلة هذه المواجهات وسجل السد 34 هدفا مقابل 16 هدفا للريان.

وتبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الموسم الماضي، فقد فاز السد في القسم الأول برباعية نظيفة قبل أن يرد الريان بالنتيجة ذاتها في القسم الثاني.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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