وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من "كابيتانو مصر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:35 مساءً - كابيتانو مصر، شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج “كابيتانو مصر”، والذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي برنامج “كابيتانو مصر” ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولًا إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

ويهدف برنامج “كابيتانو مصر” إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي.

يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج نوعية تستهدف النشء والشباب.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

وأوضح أن برنامج "كابيتانو مصر" يعكس رؤية الوزارة في تبني المواهب الرياضية وتهيئتها لمستقبل واعد في الرياضة المصرية. مشددا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وتسعي الوزارة من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستحمل اسم مصر في عاليا في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج “كابيتانو مصر” حقق نجاحًا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظي باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري والذي سيتم تخصيص عائداته لمستشفى 57357، ويُقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي كلا من مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات بالقاهرة، الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، الدكتورعمرو عزت سلامة رئيس مجلس الأمناء بمستشفى 57357، المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والبطل البارالمبي محمد المنياوي سفير الماراثون.

في كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "إن ماراثون زايد الخيري ليس مجرد سباق رياضي، بل هو رسالة سامية تحمل في طياتها قيم التضامن الإنساني، والعمل الخيري، وتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب، ويجسد رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تقديم العون للمحتاجين، وبناء مجتمعات أكثر صحة وسعادة".

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

وأضاف الوزير: “هذا الحدث الرياضي والإنساني الكبير، ماراثون زايد الخيري، يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين مصر والإمارات العربية المتحدة”.

وزير الرياضة يشهد مؤتمر ماراثون زايد الخيري

جوائز ماراثون زايد الخيري

وتوجه الفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري بالشكر إلى الجهات الخيرية الداعمة للسباق، معلنًا زيادة جوائز هذا العام إلي 20 مليون جنيه، و400 عمرة.

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