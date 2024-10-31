الصبروط يتفقد 13 مركز شباب في أطفيح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:20 مساءً - واصل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، جولاته التفقدية، حيث تفقد 13 مركز شباب بإدارة شباب أطفيح.

شملت الجولة تفقد مراكز شباب “نزلة ترجم، الحجارة، الكريمات، الخرمان، البرمبل، صول، مسجد موسى، بني صالح، مدينة أطفيح، منشأة سليمان، كفر الواصلين، القبابات، والكداية”.

تهدف الجولة إلى متابعة الخدمات المقدمة لتوفير بيئة مناسبة تشمل جميع المجالات الرياضية، الإجتماعية، العلمية،كذلك الترفيهية لأبناء المنطقة.

أكد الدكتور محمود الصبروط أن هذه الجولات ولا سيما تفقد مراكز شباب حياة كريمة تأتي لدعم قطاع الشباب وتطوير المنشآت ومتابعة وصيانة ما قدمته الدولة المصرية من خدمات داخل مراكز حياة كريمة بقرى مدينة أطفيح.

وأشار الصبروط إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب بالمناطق الريفية، لتصبح منصات تخدم المجتمع المحلي وتساهم في تنميته.

ووجّه الصبروط لجنة الاستثمار لاستغلال المساحات الشاغرة داخل مراكز الشباب لإنشاء مشروعات استثمارية.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من "كابيتانو مصر"

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر، والذي تنفذه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي برنامج كابيتانو مصر ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم وتنمية المواهب الرياضية وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولًا إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ويهدف برنامج “كابيتانو مصر” إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.

وزير الرياضة يشهد انطلاق الموسم الثالث من كابيتانو مصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أهمية المبادرات والبرامج التي تسهم في اكتشاف ودعم المواهب الشابة، مشيرًا إلى حرص وزارة الشباب والرياضة على التعاون مع مختلف الجهات في تنفيذ برامج نوعية تستهدف النشء والشباب.

موضحا ان برنامج "كابيتانو مصر" يعكس رؤية الوزارة في تبني المواهب الرياضية وتهيئتها لمستقبل واعد في الرياضة المصرية. مشددا على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل مصر، وتسعي الوزارة من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات إلى بناء قاعدة قوية من المواهب الرياضية التي ستحمل اسم مصر في عاليا في المحافل الدولية.

الجدير بالذكر أن برنامج “كابيتانو مصر” حقق نجاحًا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظي باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.

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