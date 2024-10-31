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الرياضة - 09:13 - معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن رغم الظروف الإقليمية.. والشائعات تظلم الدولة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:13 - معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن رغم الظروف الإقليمية.. والشائعات تظلم الدولة - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:13 - معيط: الوضع الاقتصادي في مصر يتحسن رغم الظروف الإقليمية.. والشائعات تظلم الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:13 مساءً - وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، الشكر إلى الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على دعمه لاختياره لمنصب رئيس المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

وتحدث محمد معيط عن الاقتصاد المصري، مؤكدا أنه يتحسن رغم الظروف والحروب التي تمر بها دول المنطقة منوها إلى أن الشائعات المغرضة تحيط بالدولة من كل اتجاه.

ووجه معيط خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد الشكر إلى كافة الدول التي دعمته للتصويت له واختياره رئيسا للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

وحول فترة توليه وزارة المالية قال معيط «من مارس 2024 حتى الآن الدين الأجنبي تراجع إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي، و تسديد مصر لكافة التزاماتها»، معلقا رغم أن الحرب لم تتوقف في المنطقة، لكن الوضع تحسن وهناك شائعات تظلم الدولة، قطعا هناك تحديات».

وواصل معيط «التحدي هو مواجهة التضخم في ظل الظروف التي نمر بها».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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