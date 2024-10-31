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الرياضة - 08:54 - لأول مرة.. مصطفى بكري يكشف النقاب عن وصية المشير طنطاوي قبل وفاته - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - لأول مرة.. مصطفى بكري يكشف النقاب عن وصية المشير طنطاوي قبل وفاته - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - لأول مرة.. مصطفى بكري يكشف النقاب عن وصية المشير طنطاوي قبل وفاته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم تحل ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، مؤكدا أن المشير طنطاوي بذل الكثير من أجل وطنه وقدم العديد من الخدمات للدولة المصرية ووقف مع الدولة في أقصى الظروف وأصعبها.

وأوضح مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد مساء اليوم الخميس، أن المشير طنطاوي تحمل الكثير من أجل هذا البلد، "وكان همه الأساسي ازاي نخرج من الأزمة ونحافظ على بلدنا"، مشيراً، :"تحاورت معه كثيرا والتقيت به في العديد من المؤتمرات وكان دائما يوصيني بمصر".

وأشار عضو مجلس النواب:" في آخر لقاء بالمشير طنطاوي اقتربت منه علشان أسلم عليه وقال لي خلوا بالكم من الرئيس السيسي واصبروا عليه شوية أنا واثق من قدرته وحبه لبلده وإخلاصه وكفاءته، وقدرته على تخطي الأزمات، منوهاً إلى أن المشير طنطاوي كانت لديه نظرة ثاقبة".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار "على قناة "صدى البلد " مساء اليوم الخميس، أن المشير طنطاوي دائما ما كان يحذر من المؤامرة، موضحاً أن المشير طنطاوي لم يكن يوما من الأيام طامعاً في سلطة أو منصب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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