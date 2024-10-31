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الرياضة - 08:38 - التنظيم والإدارة يعلن أسماء المقبولين مبدئيا بـ وظائف البريد 2024.. رابط الاستعلام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:38 - التنظيم والإدارة يعلن أسماء المقبولين مبدئيا بـ وظائف البريد 2024.. رابط الاستعلام - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:38 - التنظيم والإدارة يعلن أسماء المقبولين مبدئيا بـ وظائف البريد 2024.. رابط الاستعلام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - نتيجة مسابقة البريد المصري 2024.. يتساءل الكثير من المواطنين عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، التي تم إطلاقها في وقت سابق، حيث تعد هذه المسابقة واحدة من أبرز المسابقات المقدمة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعيين 900 خريج في الهيئة القومية للبريد.

و أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة البريد المصري 2024.

رابط نتيجة مسابقة البريد 2024

ويمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بالقبول أو الرفض إلكترونيا، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز (اضغط هنا).

بيان جهاز التنظيم والإدارة

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد 2024

لتتمكن من الحصول على نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، عليك اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى زيارة الموقع الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية من هنا.

- سجل عملية الدخول باستخدام الاسم وكلمة المرور.

- اضغط على أيقونة البحث عن نتيجة وظائف البريد المصري 2024.

- سوف يتم ظهور بعض الخانات ومنها خانة لإدخال الرقم القومي والخانة الأخرى لإدخال رقم الطلب.

- قم بإدخال كافة البيانات الشخصية.

- وفي نهاية الأمر قم بالضغط على عرض النتيجة وسوف يتم ظهورها أمامك علي الفور.

البريد المصري

الامتحان الإلكتروني لوظائف البريد 2024

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لاحقًا عن موعد ومكان الامتحان الإلكتروني للمتقدمين الذين تم قبولهم مبدئيا لخوض الامتحان.

وظائف البريد 2024

من الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين في المسابقة التي أعلن عنها الجهاز مطلع العام الحالي 2024 بلغ 260750 متقدم، انطبقت شروط خوض المسابقة على 234045 متقدماً، بينما لم تنطبق الشروط على 26705 متقدمين، بنسبة قبول بلغت حوالي 89.76%.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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