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الرياضة - 08:22 - قبل بداية التوقيت الشتوي بساعات.. اعرف سعر الدولار الآن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:22 - قبل بداية التوقيت الشتوي بساعات.. اعرف سعر الدولار الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:22 - قبل بداية التوقيت الشتوي بساعات.. اعرف سعر الدولار الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:22 مساءً - سعر الدولار .. شهد سعر الدولار قبل ساعات من بداية التوقيت الشتوي، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، حالة من عدم الاستقرار أمام الجنيه المصري، ما بين ارتفاع طفيف لسعر الشراء، ثم ارتفاع لسعر البيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري في منتصف التعاملات اليوم، نحو 48.89 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في مساء التعاملات نحو 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص سعر الدولار في مصر وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابع من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار

سعر الدولار الآن

سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 49.00 جنيه 48.90 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.98 جنيه 48.88 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 48.98 جنيه 48.88 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.98 جنيه 48.88 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.00 جنيه 48.90 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.98 جنيه 48.88 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.03 جنيه 48.94 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 48.94 جنيه للشراء، 49.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار الآن في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار الآن في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الآن في البنك المركزي المصري إلى 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيها للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك مصر

سجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي نحو، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو، سجل نحو 48.90 جنيه للشراء، 49 جنيها للبيع.

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار الآن في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 48.88 جنيه للشراء، 48.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 48.94 جنيه للشراء، 49.03 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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