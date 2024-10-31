اتحاد الكرة يوقع عقوبات كبيرة على ثلاثي الزمالك بعد أحداث السوبر بالإمارات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - قرر اتحاد الكرة بعد الإطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة كأس السوبر المصري، توقيع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وكذلك جماهير القلعة البيضاء، وفقا للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

قرارات اتحاد الكرة ضد الزمالك بسبب أحداث السوبر

اتحاد الكرة قرر:

- تغريم الزمالك ٢٠ ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا 4 مباريات وتغريمهم 20 ألف جنيه.

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