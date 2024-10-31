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الدوري السعودي، الشباب يفوز على الوحدة 3-1 - أخبار كلمتك

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الدوري السعودي، الشباب يفوز على الوحدة 3-1 - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الشباب يفوز على الوحدة 3-1 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:16 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق الشباب فوزا كبيرا علي نظيره الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدوري السعودي، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأحرز ثلاثية فريق الشباب كريستيان في الدقيقة  وعبد الرزاق حمد الله ومصعب فهد  في الدقيقة 34 و51 و60

وأحرز هدف الوحدة باكونا في الدقيقة 91

ترتيب الشباب والوحدة

ويحتل فريق الشباب المركز الرابع برصيد 18 نقطة بعد أن حقق الفوز في ست مباريات وتعادل في ثلاث سجل لاعبوه 12 هدفا بينما استقبلت شباكه ستة أهداف.

أما فريق الوحدة فيحتل المركز الساس عشر برصيد ست نقاط، بعد أن لعب تسع مباريات، حقق خلالها الفوز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاث وتلقى خمس هزائم، وسجل لاعبوه 12 هدفًا بينما اهتزت شباكه بـ24 هدفًا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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