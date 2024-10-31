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الرياضة - 08:01 - «آخر تحديث» لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:01 - «آخر تحديث» لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:01 - «آخر تحديث» لـ سعر الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - سعر الذهب الآن.. تراجع سعر الذهب الآن في سوق الصاغة بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، إذ وصل سعر الذهب عيار 21 في مصر إلى 3775 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا.

وتستعرض كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم في الأسواق، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الجنيه الذهب

سعر الذهب جرام 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وبلغ سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم في سوق الصاغة نحو 3954.75 جنيه للبيع، و3939 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعًا وانتشارًا في مصر إلى 3939 جنيهًا للبيع، و3760 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

وأما عن سعر الذهب عيار 14 فسجل الآن في الأسواق نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في سوق الصاغة خلال تعاملات اليوم إلى 2157.25 جنيه للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وجاء سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في الأسواق نحو 1617.75 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في سوق الصاغة نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30080 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وأما عن سعر أوقية الذهب في محالات الصاغة اليوم فبلغت نحو 2742.84 دولار للبيع، و2742.57 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4297.25 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3939 جنيهًا
عيار 21 3775 جنيهًا 3760 جنيهًا
عيار 18 3235.75 جنيه 3222.75 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيه 2506.75 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2148.5 جنيه
عيار 9 1617.75 جنيه 1611.5 جنيه
سعر الجنيه الذهب 30200 جنيهًا 30080 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2742.84 دولار 2742.57 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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