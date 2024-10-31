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الرياضة - 08:01 - سفير السودان بالقاهرة يشيد بدور الإعلام المصري لتصديه للمؤامرة التي تتعرض لها السودان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:01 - سفير السودان بالقاهرة يشيد بدور الإعلام المصري لتصديه للمؤامرة التي تتعرض لها السودان - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:01 - سفير السودان بالقاهرة يشيد بدور الإعلام المصري لتصديه للمؤامرة التي تتعرض لها السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:01 مساءً - أشاد الفريق أول عماد الدين مصطفى، سفير السودان في القاهرة، بدور الإعلام المصري لتصديه للمؤامرة التي تتعرض لها السودان.

وقال سفير السودان بالقاهرة، إن الصحافة المصرية لها دور وباع كبير في الوطن العربي، وأن نقابة الصحفيين دائما حريصة على خلق حالة من التشابك العربي بين مصر والسودان، ودعم وتعزيز أواصر العلاقة بين البلدين.

وأثنى عماد الدين مصطفى، خلال اللقاء المفتوح بنقابة الصحفيين اليوم، بدور الإعلام المصري لتصديه المؤامرة التي تتعرض لها دولة السودان، ووزارة الخارجية وبياناتها، ودور الأزهر الشريف في عمليات الاستهداف الأبرياء، وفي حقيقة الأمر دورهم لا يتوقف دائما لدعم استقرار المنطقة.

وأوضح، أن ما يحدث مؤامرة كبيرة، وعدوان، يستهدف الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن السودان ومصر أخوة أشقاء والتاريخ خير شاهد على ذلك، قائلا: «نحن شعب واحد في دولتين».

وأضاف سفير السودان في القاهرة، أن حب السودان الشقيق واضح جليا في عيون المصريين، وهذا يعود للعلاقات المتجذرة، والسودان ومصر مصير واحد وأمن قومي مشترك، ومن الضروري أن نتحدث عن الأمن القومي المشترك.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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