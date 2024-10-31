الدوري المصري، أحمد عاطف يقود هجوم مودرن سبورت أمام إنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي بالدوري

وضم التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

خط الوسط: غنام محمد، محمد دسوقي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، علي زعزع.

خط لهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، باسم علي، نادر هشام، فيجيري، أميسي، خالد رضا، محمد صبري، أحمد كباكا، أرنولد إيبا.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره فريق إنبي على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري نايل.



وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

كما ضم مودرن سبورت محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".

في المقابل تعاقد إنبي مع 6 لاعبين هم: "محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل، سيف الكساب".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية