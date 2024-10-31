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أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور 2-1 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

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أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور 2-1 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور 2-1 بالدوري القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:43 مساءً - فاز فريق قطر على مضيفه الخور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

سجل هدفي فريق قطر أحمد عبد القادر في الدقيقة 4 من ضربة جزاء، وإلياس براميل في الدقيقة 90+6، بينما سجل عبد الله علي الساعي هدف الخور في الدقيقة 83.

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تشكيل قطر أمام الخور

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تشكيل الخور ضد قطر 

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خسارة قطر أمام العربي في آخر مواجهة

فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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