الرياضة - 07:10 - السكة الحديد: وقوف جميع قطارات النوم بمحطة صعيد مصر غدا الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تقرر اعتباراً من غد الجمعة، بدء قيام وانتهاء قطارات النوم المتجهة إلى أسوان والقادمة منها بمحطة قطارات صعيد مصر، بدلاً من محطة القاهرة، لافتة إلى وقوف القطارات القادمة من الإسكندرية والمتجهة إلى أسوان أو العكس بكل من محطة القاهرة ومحطة قطارات صعيد مصر.

وأشارت الهيئة - في بيان اليوم الخميس- إلى أنه تقرر بدءًا من غد الجمعة، وقوف كافة القطارات المكيفة (التالجو -VIP - الإسباني المطور- الإسباني - الفرنساوى - الثالثة المكيفة - ذاتية التهوية) بمحطة قطارات صعيد مصر ببشتيل على خط القاهرة - أسوان، والعكس لصعود ونزول الركاب، مع استمرار قيام وانتهاء القطارات من محطة مصر بالقاهرة طبقاً لجداولها المقررة.

وأكدت الهيئة أنها لا تدخر أي جهد للعمل على راحة الركاب.