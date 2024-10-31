الرياضة - 07:10 - «الداخلية» تحدد الفئات الممنوعة من السفر لحج القرعة 2025.. تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - حج القرعة 2025.. بدأت وزارة الداخلية في قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة 2025، اعتباراً من يوم الأربعاء الماضي، على أن يستمر التقديم حتى يوم السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل.

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فئات ممنوعة من التقديم في حج القرعة 2025

حددت «الداخلية» الفئات التي يحظر عليها السفر لأداء مناسك الحج 2025، حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم:

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوي.

- مرضى تَليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي».

- مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائي.

- الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة في الحشود البشرية مثل (السل الرئوي المفتوح).

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.

- الأطفال دون 12 سنة.

طرق التقديم لحج القرعة 2025

- جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن.

- الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت.

- الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

موعد قرعة الحج 2025

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمني الذي سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.