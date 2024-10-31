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الرياضة - 07:10 - فيضانات مدمرة تجتاح إسبانيا وتسفر عن وفاة 155 شخصا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:10 - فيضانات مدمرة تجتاح إسبانيا وتسفر عن وفاة 155 شخصا - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:10 - فيضانات مدمرة تجتاح إسبانيا وتسفر عن وفاة 155 شخصا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - اجتاحت الفيضانات مناطق متفرقة في إسبانيا مطلع الأسبوع الجاري مما أدى إلى وفاة نحو 155 شخصا حتى الآن نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح العاتية جنوب البلاد.

وضربت الفيضانات مدن فالنسيا والأندلس بإسبانيا، إضافة إلى سقوط أمطار غزيرة ورياح عاتية جنوب وشرق البلاد، عقب تشكل العاصفة فوق البحر المتوسط، حيث تخشى السلطات الإسبانية من ارتفاع عدد الوفيات، في ظل مواصلة رجالة الإنقاذ البحث عن الأشخاص المفقودين نتيجة الفيضانات.

ووفقًا لصحيفة الموندو الإسبانية أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، على المواطنين المقيمين بالمناطق المتضررة من الفيضانات على البقاء داخل منازلهم، مشيرًا إلى أن حالة الطوارئ لم تنته بعد حيث إنه لازال هناك تحذيرات من احتمالية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

وقال سانشيز إن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وذلك خلال تفقده للمناطق المتضررة من الفيضانات في مدينة «فالنسيا» وزيارة أحد مراكز تنسيق خدمات الطوارئ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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