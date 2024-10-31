الرياضة - 07:10 - مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:10 مساءً - مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي .. يتساءل الكثيرون عن مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي الذي من المقرر أن يتم تطبيقه مساء اليوم الخميس، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواعيد غلق وفتح المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

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مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

- يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 10 مساء.

- يتم غلق المحال التجارية والمولات التجارية الساعة 11 مساء في يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الشتوي

- يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- خدمات التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل ستظل مستمرة بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد غلق محال الورش بعد تطبيق التوقيت الشتوي

يتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحا، وتغلق عند الساعة 6 مساء.

محلات مستثناة من مواعيد التطبيق التوقيت الشتوي

وكما تستثنى من المواعيد:

- الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

- الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- محال البقالة.

- السوبر ماركت.

- المخابز.

- الأفران.

وسيتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

كما أنه يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.

قانون تنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات

وتنص المادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات، تكون شهور الصيف اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وبحسب القانون كانت آخر أيام تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال يوم الخميس 26 سبتمبر الماضي، وبدأت يوم الجمعة 27 سبتمبر الماضي المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات.