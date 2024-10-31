رسميا، روي كلمتكريا مديرا فنيا جديدا لفريق باناثينايكوس اليوناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 07:01 مساءً - أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي روي كلمتكريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال نادي باناثينايكوس في بيانه: أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني عن بدء تعاونه مع المدرب البرتغالي روي كلمتكريا الذي وقع عقدا مع النادي حتى يونيو 2026 ويتولى مهامه على الفور.

وجاء تعاقد نادي باناثينايكوس مع كلمتكريا، بعد إقالة مديره الفني السابق دييجو ألونسو، أمس الأربعاء، بسبب سوء النتائج.

كان المدير الفنى البرتغالى روى كلمتكريا، قد أقيل من تدريب منتخب مصر خلال شهر فبراير الماضى، بعد خسارته أمام الكونغو الديموقراطية فى دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الأخيرة بركلات الترجيح.

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