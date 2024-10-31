عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

عوض خسائره، الذهب يعود بأرقام قوية قبل بيانات التضخم الأمريكية - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

توكل كرمان تعلق على أمر هام اثار جدل واسع في مدينة تعز - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

إنهيار جديد مدوي للريال اليمني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

وفاة مسؤول امني في عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف ينعى شقيقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

وسائل إعلام: أمريكا ستبني المزيد من مراكز احتجاز المهاجرين بعد تنصيب ترامب - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

اليوم، إطلاق 13 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

دونجا وشلبي ينتظمان في مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
دونجا وشلبي ينتظمان في مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

دونجا وشلبي ينتظمان في مران الزمالك الختامي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد التدريب اكتمال صفوف الفريق بمشاركة نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض في جميع الفقرات الفنية والبدنية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرضهم للإجهاد، وتم التركيز خلال مران اليوم على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها في مباراة الغد أمام البنك الأهلي.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

 ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري في الثامنة مساء غدا الجمعة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي 

 ومن المنتظر أن تنقل الزمالك والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت. 

وتُلعب بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاأخرى على الهروب من الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 01:30 - طيران الاحتلال يشن غارة ثانية على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ بيروت - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق