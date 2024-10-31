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الدوري القطري، قطر يتقدم على الخور بهدف أحمد عبد القادر في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

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الدوري القطري، قطر يتقدم على الخور بهدف أحمد عبد القادر في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

الدوري القطري، قطر يتقدم على الخور بهدف أحمد عبد القادر في الشوط الأول (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - تقدم فريق قطر على مضيفه الخور بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

سجل أحمد عبد القادر هدف قطر في شباك الخور في الدقيقة 4 من ضربة جزاء.

تشكيل قطر أمام الخور 

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تشكيل الخور ضد قطر 

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خسارة قطر أمام العربي في آخر مواجهة

فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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