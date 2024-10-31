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استعدادًا للجونة، المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة وديا - أخبار كلمتك

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استعدادًا للجونة، المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة وديا - أخبار كلمتك

استعدادًا للجونة، المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:21 مساءً - فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على نظيره فريق  الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة  - بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين نظيفين سجلهما ميدو جابر والسنغالي بابا بادجي في الدقيقتين التاسعة والثانية عشر، وفي الشوط الثاني يضيف ليستويل أمانكونا الهدف الثالث للنسور في الدقيقة الثانية والعشرين،  قبل أن يختتم كريم بامبو أهداف اللقاء باحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والأربعين لتنتهي المباراة بفوز المصري بأربعة أهداف للاشئ.

مثل المصري في  الشوط الأول: محمود حمدي لحراسة المرمى، ليستويل أمانكونا، محمد هاشم،  أمادو با،  حسن علي لخط الظهر، يوسف الجوهري، حسين فيصل  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي ميدو جابر، كريم بامبو، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

وشهد اللقاء الدفع بالثلاثي حمادة هلال وسمير فكري وأحمد فؤاد بدلا من محمد هاشم وميدو جابر وبابا بادجي.

موعد مباراه المصري والجونة

جاء ذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في التاسع من نوفمبر المقبل على ستاد السويس الجديد.

المصري وطلائع الجبش

 
وكان المصري قد نجح في تحقيق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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