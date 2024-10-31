الشوط الأول، تعادل سلبي بين الجونة وزد وإهدار ضربة جزاء في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 06:04 مساءً - انتهى الشوط الأول من مباراة الجونة أمام زد إف سي بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي تقام على استاد خالد بشارة، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أضاع بلال السيد ضربة جزاء لفريق الجونة في الدقيقة 13 بعدما تصدى لها ببراعة علي لطفي حارس مرمى فريق زد إف سي.

تشكيل زد أمام الجونة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، مصطفى العش، علي جمال.

خط الوسط: عمار حمدي، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين، مصطفى زيكو.

تشكيل الجونة ضد زد

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، أحمد العش، أحمد عبدالرسول، أحمد مجدي كهربا.

خط الوسط: عبدالجواد تعلب، رضا صلاح، بلال السيد.

خط الهجوم: سيف شيكا، مازن ياسر، أرنو راندريانانتيناينا.

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