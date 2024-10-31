الدوري القطري، أحمد عبد القادر يقود هجوم قطر أمام الخور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:49 مساءً - الدوري القطري، تواجد أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي المعار، في تشكيل فريقه قطر لمواجهة مضيفه الخور، مساء اليوم الخميس، على استاد الخور، في الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

تشكيل قطر أمام الخور

تشكيل الخور ضد قطر

خسارة قطر أمام العربي في آخر مواجهة

فاز فريق العربي على نظيره فريق قطر بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري القطري للمحترفين.

سجل رباعية العربي كل من يوسف المساكني “هدفين” في الدقيقة 14 و68، رودريجو سانشيز رودريجيز في الدقيقة 35 ويزن النعيمات في الدقيقة 45.

فيما سجل هدف قطر اللاعب جاسم جابر بالخطأ في مرماه.

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