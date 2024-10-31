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الرياضة - 05:46 - هتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:46 - هتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع» - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:46 - هتك عرضه بناته تحت تهديد السلاح.. السجن المشدد 15 عاما لـ «طبيب التجمع» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:46 مساءً - قضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة طبيب «محمد.أ»، بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه باغتصاب بناته الثلاثة تحت تهديد السلاح داخل فيلته في القاهرة الجديدة بالتجمع.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن «محمد.أ»، طبيب نساء، يحمل جنسية أجنبية قام بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل فيلته الكائنة بإحدى الكامبوندات الشهيرة بالتجمع، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره.

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المقطع المصور الذي قدمته المجني عليها الأولي للنيابة العامة كدليل لقيام والدها بالتعدي عليها وشقيتيها جنسيًا، إذ أظهر المطقع المرئي محل الواقعة هو محل سكن الشاهدات من الأولى إلى الثالثة والمتهم وفيه يظهر الأخير حال مواقعته للمجني عليها الثالثة.

وأوضحت التحقيقات أنه بفحص الهاتف المحمول والاطلاع على المحادثات الصوتية المسجلة على الهاتف تبين وجود محادثات غزل من المتهم للمجني عليها الثالثة ـ الشاهدة ـ وهي تحدثه عن أجزاء حساسة في جسدها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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