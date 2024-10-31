غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مدربه أحمد عيد عبد الملك ظهر اليوم إلى مدينة الإسماعيلية , استعدادا للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة النادي الإسماعيلي السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

واطمأن عيد على جاهزية لاعبيه والانسجام الكامل بين جميع عناصر الفريق قبل المواجهة المرتقبة علي ستاد الإسماعيلية , وأكد المدير الفني على تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاحية مواجهات الفريق بعد العودة للممتاز.

و كشف مصدر خاص داخل نادي غزل المحلة عن سبب مشاركة محمود الزنفلي رفقة فريق حرس الحدود أمام سموحة في المباراة التي أقيمت امس في انطلاقه الدوري الممتاز للموسم الجديد رغم إعلان النادي تلقيه خطابا بإيقاف اللاعب.

وكان نادي غزل المحلة أعلن في وقت سابق تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر الشكوى المقدمة من الفريق المحلاوي ضد اللاعب لتوقيعه لفريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين.

وقال المصدر إن غزل المحلة سحب شكواه ضد الزنفلي وذلك بعد انتهاء الأزمة بين زعيم الفلاحين واللاعب بصورة ودية ما يعطيه الحق في المشاركة مع حرس الحدود بشكل طبيعي.

غزل المحلة يتلقى خطابا من اتحاد الكرة بإيقاف الزنفلي 4 أشهر

وأعلن نادي غزل المحلة اليوم تلقيه خطابا رسميا من اتحاد الكرة المصري بإيقاف محمود الزنفلي لمدة 4 أشهر على أثر أزمة اللاعب مع زعيم الفلاحين.

وأضاف أن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تقدم بشكوى ضد اللاعب بعد توقيعه لناديين في آن واحد.

وكانت الأزمة بين اللاعب وغزل المحلة نشأت بعدما أعلن فريق المحلة تعاقده مع محمود الزنفلي عبر منصاته الرسميه قادما من فريق الداخلية، قبل ان يوقع اللاعب إلى فريق حرس الحدود بالرغم من توقيعه لزعيم الفلاحين.

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