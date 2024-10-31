الأهلي يسعي لتجهيز لاعب الفريق للاعتماد عليه أمام سيراميكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - يسعي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجهيز خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق استعدادا للاعتماد عليه خلال المباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي أعلن مساء أمس انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية بعد أن تماثل للشفاء نهائيًّا وتعافى من آلام العضلة الخلفية التي أبعدته عن التدريبات مؤخرًا.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن يوسف أيمن مدافع الفريق سيكون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري بعد غد عقب انتهاء اللاعب من تنفيذ بروتوكول العلاج عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ، حيث سيتواجد اللاعب في قائمة الفريق.

واقترب أشرف داري مدافع الأهلي من قيادة دفاع الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز المرتقبة بعد غد السبت، حيث ينوي كولر الاستعانة باللاعب المغربي أساسيا في المباراة.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقرير فني شامل عن فريق سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة الفريقين المقرر لها السبت المقبل في ضربة البداية للموسم الجديد للفريقين.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس في إطار البرنامج التدريبي المحدد لهم استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري السبت القادم.

يستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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