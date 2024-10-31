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بمشاركة الزمالك، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة الطائرة "سيدات" - أخبار كلمتك

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بمشاركة الزمالك، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة الطائرة "سيدات" - أخبار كلمتك

بمشاركة الزمالك، قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة الطائرة "سيدات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:17 مساءً - أقيمت اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة الطائرة "سيدات"، بمشاركة نادي الزمالك ممثل مصر وأفريقيا.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" في المجموعة الأولى بجانب فرق:-

-تيانجين بوهاي بانك الصيني "مستضيف البطولة"

-جيرداو ميناس البرازيلي "المصنف الأول عالميًا"

- فيرو فولي ميلان الإيطالي "وصيف أوروبا".


ومن المقرر، أن تقام البطولة في مركز هوانجلونج بمدينة هانغتشو الصينية، وذلك خلال الفترة من 17 ديسمبر المقبل حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ويأتي جدول مواعيد مباريات طائرة الزمالك "سيدات" في دور المجموعات كالتالي:-


- الزمالك ضد تيانجين بوهاي بانك الصيني يوم  الثلاثاء 17 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

- الزمالك ضد جيرداو ميناس البرازيلي يوم الأربعاء 18 ديسمبر  في تمام الساعة 12.30 ظهرًا.

- الزمالك ضد فيروفولي ميلانو  يوم الخميس 19 ديسمبر في تمام الساعة 7.30 مساءً.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة بالزمالك من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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