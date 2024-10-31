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الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:14 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:14 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:14 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:14 مساءً - سعر الدولار الآن.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ارتفاعا ملحوظا في مختلف البنوك العاملة في مصر، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وتوفر كلمتك لمتابعيها تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل سعر شراء الدولار في البنك المركزي نحو 48.89 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك المركزي نحو 49.03 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر شراء الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.88 جنيه.

وصل سعر بيع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.98 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر شراء الدولار في بنك مصر نحو 48.88 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك مصر نحو 48.98 جنيه.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.88 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.98 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر شراء الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.90 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في بنك الإسكندرية نحو 49.00 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

سجل سعر شراء الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.88 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 48.98 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 48.94 جنيه.

سجل سعر بيع الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 49.03 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 48.89 جنيه 50.03 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 48.90 جنيه 49.00 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 48.88 جنيه 48.98 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.94 جنيه 49.03 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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