استبعاد وليد عطا من كشف المرشحين لانتخابات ألعاب القوى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:27 مساءً - أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة الانتخابية القادمة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.

وتم استبعاد وليد عطا بعدما تقدم بأوراق ترشحه على منصب رئاسة الاتحاد المصري لألعاب القوى، حيث قام الاتحاد باستبعاده، وأكدت اللجنة الأولمبية على هذا القرار.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كل من: “حاتم السيد علي فودة، خالد محمد عبد السلام، كريم أكرم سيد، وماجد محمد السيد“.

ويتنافس 20 شخصا على منصب عضوية الاتحاد المصري لألعاب القوى وهم: “أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد“.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى حضور 69 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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