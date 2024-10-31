الرياضة - 04:20 - محطات لا تُنسى في تاريخ مصر.. «المشير طنطاوي 1935 - 2021 من ميلاد قائد إلى رحيل أسطورة (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وولد المشير محمد حسين طنطاوي 31 أكتوبر 1956، وتُوفي يوم 21 سبتمبر 2021 عن عُمر يناهز 85 عام.

«المشير طنطاوي 1935 - 2021.. من ميلاد قائد إلى رحيل أسطورة

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1935

ولد في 31 أكتوبر

1956

تخرج في الكلية الحربية

1973

أحد أبطال حرب أكتوبر

1987

تولى قيادة الجيش الثاني الميداني

1988

تولى قيادة الحرس الجمهوري

1991

عين قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع

1993

حصل على رتبة المشير

2011

تولى رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

2012

عين مستشارا لرئيس الجمهورية

2021

توفي 21 سبتمبر عن عمر يناهز 86 عاما