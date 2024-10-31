الرياضة - 04:20 - محطات لا تُنسى في تاريخ مصر.. «المشير طنطاوي 1935 - 2021 من ميلاد قائد إلى رحيل أسطورة (إنفوجرافيك) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:20 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وولد المشير محمد حسين طنطاوي 31 أكتوبر 1956، وتُوفي يوم 21 سبتمبر 2021 عن عُمر يناهز 85 عام.
«المشير طنطاوي 1935 - 2021.. من ميلاد قائد إلى رحيل أسطورة
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1935
ولد في 31 أكتوبر
1956
تخرج في الكلية الحربية
1973
أحد أبطال حرب أكتوبر
1987
تولى قيادة الجيش الثاني الميداني
1988
تولى قيادة الحرس الجمهوري
1991
عين قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع
1993
حصل على رتبة المشير
2011
تولى رئاسة مصر بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
2012
عين مستشارا لرئيس الجمهورية
2021
توفي 21 سبتمبر عن عمر يناهز 86 عاما
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