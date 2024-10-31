الرياضة - 04:04 - سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم بـ مصر.. عيار 21 بـ 3800 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:04 مساءً - شهد سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ارتفاعاً في سوق الصاغة، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه للبيع، و3780 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

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سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 4342.75 جنيه للبيع، و4320 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3981 جنيه للبيع، و3960 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3800 جنيها للبيع، و3780 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 3257.25 جنيه للبيع، و3240 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2533.25 جنيه للبيع، و2520 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

كما سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2171.5 جنيه للبيع، و2160 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 1628.5 جنيه للبيع، و 1620 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في سوق الصاغة نحو 2781.59 دولار للبيع، و2781.32 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر، بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.