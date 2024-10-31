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الرياضة - 04:04 - في ذكرى ميلاده.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي تحمل المسئولية بحكمة وإخلاص وكان شريفا في مواقفه - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:04 - في ذكرى ميلاده.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي تحمل المسئولية بحكمة وإخلاص وكان شريفا في مواقفه - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:04 - في ذكرى ميلاده.. مصطفى بكري: المشير طنطاوي تحمل المسئولية بحكمة وإخلاص وكان شريفا في مواقفه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 04:04 مساءً - حلت اليوم 31 أكتوبر، ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1956.

وعلق الكاتب مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة وبوابة الأسبوع، على هذه الذكرى، قائلا: «في ذكرى ميلاد المشير محمد حسين طنطاوي، اليوم، أبعث بالتهنئة إلى ذكراك الغالية».

وأضاف بكري، في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»: «لقد تحمل المشير طنطاوي ما تنوء عن حمله الجبال - كما قال الرئيس السيسي في وقت سابق- تحمل تبعات المرحلة الانتقالية (17) شهرا، بكل تفان وحكمة وإخلاص، وقاد البلاد في واحدة من أخطر مراحلها، وكان صادقا في وعوده، شريفا في مواقفه، رمزا وطنيا جسورا».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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