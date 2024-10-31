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الرياضة - 08:45 - أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:45 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:48 - «الأخضر» يرتفع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:48 - «الأخضر» يرتفع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:48 - «الأخضر» يرتفع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:48 مساءً - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، في بنوك مصر العاملة، فوصل سعره في آخر تحديث على مؤشر شاشة بنك مصر إلى 48.98 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

ارتفع سعر الدولار في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم نحو 49.03 جنيه للبيع، و48.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس عند 48.82 جنيه للبيع، و48.82 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم عند 48.98 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 49.03 جنيه للبيع، و48.94 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية ختام تعاملات اليوم نحو 49 جنيه للبيع، و48.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك البركة

ارتفع سعر الدولار في بنك البركة ختام تعاملات اليوم عند 48.98 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 49.03 جنيه للبيع، و48.93 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 48.99 جنيه للبيع، و48.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية ختام تعاملات اليوم نحو 48.85 جنيه للبيع، و48.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي

وسجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي عند مستوى 848.91 جنيه للبيع، و48.88 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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