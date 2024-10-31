الفيفا يوقع عقوبة على الأهلي بسبب مباراة العين الإماراتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بصدد توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب الجماهير في مباراة العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي أقيمت على إستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الشياطين الحمر 3-0 والتأهل لمباراة كأس التحدي أمام الفائز من مواجهة بطل الأمريكتين.

وتأتي العقوبة بسبب قيام جماهير الأهلي بمخالفات في المدرجات، واستخدام الليزر لمضايقة لاعبي العين الإماراتي ببطولة إنتركونتيننتال.





ويستعد النادي الأهلي لبطولة الدوري موسم 2024-2025، والتي انطلقت أمس الأربعاء.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا، عبر قنوات «أون تايم سبورت»، الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.

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