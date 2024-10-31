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الأول ضاع في الإمارات، اتحاد الكرة يتسلم تقريرًا جديدًا عن واقعة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

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الأول ضاع في الإمارات، اتحاد الكرة يتسلم تقريرًا جديدًا عن واقعة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

الأول ضاع في الإمارات، اتحاد الكرة يتسلم تقريرًا جديدًا عن واقعة ثلاثي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:19 مساءً - شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة في اتحاد الكرة، بسبب اختفاء تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري، والتي شهدت أزمة ثلاثي الفريق الأبيض مع أحد منظمي المباراة.

وكانت أزمة ثلاثي الزمالك (مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة) قد اشتعلت بعد احتجازهم وإحالتهم للمحاكمة ومعاقبتهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، قبل أن يصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر، وعادوا أمس الأربعاء إلى مصر.

أزمة اتحاد الكرة كانت في اختفاء تقرير مراقب المباراة، والذي سلمه لمسئول لجنة المسابقات يوم 24 أكتوبر في أبو ظبي، قبل أن يطلب منه مسئولو اتحاد الكرة نسخة جديدة بعد ضياع الأولى، وقام بتسليمها أمس الأربعاء إلى الجبلاية.

تقرير مراقب مباراة الأزمة بين الزمالك وبيراميدز

“كلمتك” تنفرد بنص وتفاصيل تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز التي شهدت الأزمة، حيث كتب المراقب أن الدقيقة 38 من الشوط الأول شهدت هتافات من جماهير الزمالك بتوجيه سباب جماعي للحكم مرددين “عاوزين حكام من الصين حكامنا….”.  

وأكد المراقب في تقريره أن الأحداث التي أثارت الأزمة بدأت في الدقيقة 96، بعدما اعتدى اللاعب نبيل عماد دونجا المتواجد خارج القائمة على أحد المنظمين ودفعه وقفز داخل الملعب، لينضم إليه زملاؤه مصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، وقاموا بالاشتباك والتعدي على رجال الأمن.

وتضمن تقرير مراقب المباراة أن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب نادي بيراميدز وجه السباب للحكام عقب نهاية المباراة.  

يذكر أن محمد ياسين تولى مسئولية مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وكان معه وليد مهدي منسقا للمباراة.

الإفراج عن ثلاثي الزمالك 

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى أن الحكومة المصرية نجحت في إنهاء أزمة ثلاثي نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بدولة الإمارات على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من رئيس الدولة.

وأصدر رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد، عفوًا عن ثلاثي فريق الزمالك المتهمين في أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في أبو ظبي انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات ومصر. 

وكانت محكمة أبو ظبي الابتدائية، أصدرت حكمًا ضد ثلاثي نادي الزمالك (مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة)، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز، والتي أقيمت يوم 20 أكتوبر الحالي، قبل نهائي بطولة السوبر المصري التي أقيمت بأبوظبي، بالتعدي على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

وقررت المحكمة حبس المتهمين لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم لكل منهم، حيث جاء في وصف الاتهام للثلاثي؛ استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حجبه بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، بل صدور العفو الرئاسي للثلاثي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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