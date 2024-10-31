قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بأكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 03:04 مساءً - كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر أكتوبر.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب 8 لاعبين هم:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفًا.

ومنح محمد صلاح فريقه التعادل ورفع الريدز إلى 22 نقطة من تسع مباريات في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي، بينما تقدم آرسنال للمركز الثالث برصيد 18 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند 11 هدفًا

2- بريان مبيومو 8 أهداف

3- كريس وود 7 أهداف

4 - كول بالمر تشيلسي 7 أهداف

5- محمد صلاح ليفربول 6 أهداف

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