الرياضة - 02:26 - تنبيه مهم لعملاء البنوك.. توقف خدمات السحب والإيداع مع بدء التوقيت الشتوي في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 02:26 مساءً - كشف تطبيق انستاباي، عن توقف بعض خدمات البنوك المتاحة عبر التطبيق لحين تحديث أنظمتها للتوافق مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي، وذلك من الساعة 11 مساءً اليوم 31 أكتوبر حتى الساعة 2 صباح غدًا الجمعة 1 نوفمبر.

وقال بنك إتش إس بي سي عبر موقعه الإلكتروني، إن بعض خدماته المصرفية لن تكون متاحة في الفترة من 10 إلى 12 مساءا من يوم الجمعة 1 نوفمبر، وأيضاً في يوم الأحد من الساعة 1 إلى 4 صباحا، وذلك بسبب أعمال الترقية والصيانة للأنظمة.

توقف الإيداع والسحب من atm

ومن المقرر أن تتوقف عمليتي السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي «atm» عقب حلول الساعة 11 مساءا اليوم الخميس، على ان تعود الماكينات إلى طبيعتها في صباح يوم الجمعة في الـ4 صباحا لبعض البنوك وأخري في الساعة 6 صباحا، إلى جانب توقف خدمة دفع الفواتير الإلكترونية وباقي خدمات الإنترنت البنكي والمحافظ الإلكترونية.

مواعيد فتح فروع البنوك في مصر

ومن المقرر ألا تتأثر مواعيد عمل البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وعددها 36 بنكا، مع الانتقال إلى التوقيت الشتوي بداية من مساء غد الخميس مع تأخير الساعة مدة 60 دقيقة.

وستواصل البنوك فتح فروعها لاستقبال موظفيها في الساعة الثامنة صباحا حتى نهاية الدوام في الرابعة عصراً.

فيما ستبدأ فروع البنوك في استقبال طلبات العملاء من 8:30 صباحا حتى 3 عصرا، فيما يحيد عدد من فروع البنوك الخاصة المتواجدة بالمولات والمراكز التجارية، فتمتد حتى الخامسة مساءا.

وستستمر البنوك العاملة في مصر بإغلاق فروعها يومي الجمعة والسبت، فيما عدا الفروع التي تحددها البنوك الخاصة والتي تكون متواجدة بالمولات والمراكز التجارية الكبري بالبلاد، حيث يحدد كل بنك مدة عمل لها في الإجازة الأسبوعية.