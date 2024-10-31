الرياضة - 10:41 - غدا.. بدء صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ الفئات المستحقة في الدولة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - معاشات نوفمبر 2024.. يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2024 لـ الفئات المستحقة في الدولة، غداً الجمعة، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر نوفمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر نوفمبر لـ المواطنين، يوم 1 نوفمبر 2024، ويستمر الصرف حتى نهاية شهر المقبل.

أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

وأوضحت هيئة التأمين الاجتماعي، أن أماكن صرف معاشات شهر نوفمبر 2024، تكون كالآتي: «بنك ناصر الاجتماعي، ماكينات الصرف، وكافة البنوك العاملة بـ مصر».

الحد الأدنى لـ معاشات شهر نوفمبر 2024

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر نوفمبر لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات نوفمبر لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024، عن طريق موقع التأمينات الاجتماعية من خلال الخطوات التالية.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2024

- الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- ثم اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

- ثم اضغط على استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- أدخل الرقم القومي في الخانة الموضحة بالموقع.

- اضغط على أيقونة استعلام.

- تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بالمستعلم.