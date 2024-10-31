الرياضة - 10:41 - تطورات صادمة في قضية «طبيب التجمع» بعد اغتصاب بناته الـ3 تحت تهديد السلاح (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:41 صباحاً - طبيب التجمع يغتصب بناته الثلاثة.. واقعة لا يمكن لعقل بشري أن يصدقها، ارتكبها أب، يعمل طبيب نساء وتوليد، متجردا من مشاعر الرحمة والإنسانية، فبدلا من أن يكون سند لبناته، أصبح مدمرا لهن، خاصة بعدما هتك عرضهن داخل فيلا بمنطقة التجمع الخامس، وينتظر «طبيب التجمع» المتهم بهتك عرض بناته الثلاثة، اليوم الخميس، انعقاد أولى جلسات محاكمته.

أب يغتصب بناته

وعن تفاصيل واقعة «طبيب التجمع» المتهم باغتصاب بناته الثلاثة، تعود البداية حينما اتهم «طبيب التجمع»، صاحب الجنسية الأمريكية من أصل مصري، طالبين في المدرسة الأمريكية، أدم ومحمد 16 سنة، بإقامة علاقات جنسية مع فتياته، لكن تحريات المباحث لم تثبت صحة الواقعة وتم حفظ التحقيقات.

وراودت الأب فكرة شيطانية، تشمئز لها النفوس، حيث أجبر فتياته على ممارسة علاقات محرمة معه بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل الفيلا الكائنة بمنطقة التجمع الخامس، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره، وعقب ذلك، بدأ يرسل لهن رسائل غرامية على هواتفهن المحمولة.

وقررت ابنة «طبيب التجمع»، البالغة من العمر 17 عامًا، أن تفضح والدها، ووثقت جريمة والدها الغير الأخلاقية، داخل مقطع فيديو، حال ارتكابه الفعل الآثم مع ابنته لتثبت صحة شكواها.

تحقيقات النيابة مع طبيب التجمع مغتصب بناته الثلاثة

وكشفت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، أن «محمد.أ»، طبيب نساء، يحمل جنسية أجنبية قام بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة بعد تهديدهن بالسلاح وحبسهن داخل فيلته الكائنة بإحدى الكامبوندات الشهيرة بالتجمع، ومنعهن من الخروج من مسكنهن خشية افتضاح أمره.

كشف المستور عن طبيب التجمع

وبينت تحقيقات النيابة العامة، أن المقطع المصور الذي قدمته المجني عليها الأولي للنيابة العامة كدليل لقيام والدها بالتعدي عليها وشقيتيها جنسيًا، إذ أظهر المقطع المرئي محل الواقعة هو محل سكن الشاهدات من الأولى إلى الثالثة والمتهم وفيه يظهر الأخير حال مواقعته للمجني عليها الثالثة.

وأوضحت التحقيقات أنه بفحص الهاتف المحمول والاطلاع على المحادثات الصوتية المسجلة على الهاتف تبين وجود محادثات غزل من المتهم للمجني علها الثالثة ـ الشاهدة ـ وهي تحدثه عن أجزاء حساسة في جسدها.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.