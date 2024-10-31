البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

مورينيو كلمة السر، كواليس موافقة أموريم على تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مورينيو كلمة السر، كواليس موافقة أموريم على تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

مورينيو كلمة السر، كواليس موافقة أموريم على تدريب مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 10:30 صباحاً - كشفت تقارير عن دور البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشة التركي، في موافقة روبين أموريم، على تولي منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لتقارير صحفية، فإن المان يونايتد أكمل اتفاقه مع نادي سبورتنج لشبونة، للتعاقد مع المدرب البرتغالي، الذي قد يبدأ مهمته بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو كان الشخص الأول الذي لجأ إليه أموريم بمجرد تلقيه عرض المان يونايتد هذا الأسبوع.


وشجع مورينيو مواطنه على قبول المهمة، وهو ما أسهم في موافقة أموريم، الذي يعتبر جوزيه مرجعا بالنسبة له، كما قال عنه في وقت سابق إنه "فريد، ولن يكون هناك مورينيو آخر".

وسبق لمدرب مانشستر يونايتد الأسبق أن قال عن أموريم إنه "لديه كل المقومات التي تؤهله للتدريب بأي دوري وأي نادٍ".

وجاءت مفاوضات مانشستر يونايتد مع مدرب سبورتنج لشبونة بعد إقالة الهولندي إيريك تين هاج يوم الإثنين الماضي، وتعيين مواطنه رود فان نيستلروي بدلا منه مؤقتا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب في تصفيات إفريقيا (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق