جمال موسيالا يحسم موقفه مع البايرن ويصدم ريال مدريد ومانشستر سيتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - وجه جمال موسيالا، نجم بايرن ميونخ، صدمة إلى ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي، اللذين كانا يستهدفان الدخول في مفاوضات لضمه خلال الموسم المقبل.



وقاد جمال موسيالا بايرن ميونخ للفوز على مضيفه ماينز 4-0، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في الدور الثاني من كأس ألمانيا في مباراة شهدت تألق موسيالا وتسجيل "هاتريك".

ووفقًا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، خاض موسيالا أمس مباراته رقم 174 برفقة البايرن في جميع المسابقات، وهذه هي المرة الأولى التي يوقع خلالها على الهاتريك، كما بات يملك في رصيده الآن 50 هدفًا بقميص العملاق البافاري.

وتحدث موسيالا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن إمكانية تجديد تعاقده قريبًا مع بايرن ميونخ.

تجديد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ

وأوضح موسيالا: "أتوقع تجديد عقدي قريبًا مع بايرن ميونخ، نحن في محادثات الآن، أنا سعيد جدًّا هنا".



وكانت شبكة "سكاي"، ذكرت مؤخرًا أن بايرن ميونخ مستعد لجعل جمال موسيالا اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، إلى جانب هاري كين، براتب أسبوعي يبلغ نحو 400 ألف جنيه إسترليني، لقطع الطريق على اهتمام كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي بالحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن إدارة النادي البافاري يضع تمديد عقد موسيالا كأولوية قصوى خلال الفترة الحالية، خوفًا من تكرار سيناريو ديفيد ألابا ثم ألفونسو ديفيز الذي فشل في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

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