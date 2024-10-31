موقف فان نيستلروي من الاستمرار مع مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن الهولندي رود فان نيستلروي، المدرب المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، حسم موقفه من البقاء في منصبه بعد قيادة الفريق للمرة الأولى عقب رحيل مواطنه إريك تين هاج بسبب سوء النتائج.

جاء ذلك بعدما ارتبط اسم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع المدرب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة لتولي قيادة الفريق بعد رحيل تين هاج.

تصريحات نيستلروي

وقال نيستلروي في تصريحات للصحفيين عقب مباراة ليستر سيتي في كأس الرابطة:" أنا هنا لمساعدة مانشستر يونايتد وإعطاء كل ما لدي من أجل النادي بأي شكل من الأشكال".

وأضاف "سأقدم المساعدة طالما كان ذلك ضروريًّا، وفي المستقبل، وبأي صفة، سأكون هنا لمساعدة النادي على المضي قدمًا نحو المستقبل".

وأشار إلى أنه كان مهمًّا أن يملك اللاعبون الشغف اللازم لتحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي وتقديم مستويات مختلفة.

وأوضح أن المباراة كانت خاصة بالنسبة له كأول لقاء يكون خلاله مدربًا للفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب لسنوات. مؤكدًا أن مانشستر يونايتد فريق كبير ويملك جماهير رائعة وتاريخًا عريقًا.

وفاز مانشستر يونايتد على ليستر سيتي بنتيجة 5-2 في ثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة توتنهام في ربع نهائي البطولة بعدما أطاح السبيرز بعقبة مانشستر سيتي في ثمن النهائي.

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