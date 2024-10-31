اليوم، إنبي يواجه مودرن سبورت بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:58 صباحاً - يواجه فريق مودرن سبورت نظيره إنبي، اليوم الخميس، على ستاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت

وتقام مباراة إنبي ومودرن سبورت في الثامنة من مساء اليوم الخميس.



وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية.

كما ضم محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".

في المقابل تعاقد إنبي التعاقد مع 6 لاعبين هم: "محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل، سيف الكساب".

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