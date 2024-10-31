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الرياضة - 09:42 - قرار عاجل من «النيابة» بشأن حادث أتوبيس الطريق الساحلي المروع - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:42 - قرار عاجل من «النيابة» بشأن حادث أتوبيس الطريق الساحلي المروع - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - قرار عاجل من «النيابة» بشأن حادث أتوبيس الطريق الساحلي المروع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:42 صباحاً - تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة إصابة 39 شخصًا بحادث مروع إثر تصادم أتوبيس مع عمود إنارة على الطريق الدولي الساحلي، وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وشهد الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الإسكندرية، حادث مروع نتج عن تصادم أتوبيس مع عمود إنارة، مما تسبب في إصابة 39 شخصًا.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسكندرية بلاغا يفيد بوقوع حادث مروع نتج عنه سقوط مصابين أعلى الطريق الدولي الساحلي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين تصادم أتوبيس بعمود إنارة، وتم الدفع بسيارات إسعاف، ونتج عنه إصابة 39 شخصًا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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