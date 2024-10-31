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رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

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رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:25 صباحاً - تأهل فريق بوتافوجو البرازيلي إلى نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه، رغم خسارته أمام بينارول الأوروجواياني في إياب نصف النهائي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما، فجر اليوم الخميس.

وكان بوتافوجو خسر 1-3، ولكن انتصاره في الذهاب 5-0 منحه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية ليلتقي مع مواطنه أتلتيكو مينيرو.


 

وكان أتلتيكو مينيرو البرازيلي، تأهل لمواجهة مواطنه بوتافوغجو، في نهائي "ليبرتادوريس"، بفوزه على ريفر بليت الأرجنتيني، بنتيجة 3-0، بمجموع لقائي الذهاب والإياب اللذين جَمَعا بين الفريقين بنصف نهائي المسابقة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في النسخة الحالية يوم الـ30 من نوفمبر المقبل على ملعب "المونيمونتال" في العاصمة الأرجنتينية "بوينس آيرس".

منافس الأهلي

يذكر أن الفائز من مباراة بوتافوجو وأتلتيكو مينيرو، سيلتقي نظيره باتشوكا المكسيكي، حامل لقب كأس أبطال الكونكاكاف، بالجولة الثانية من مسابقة "فيفا إنتركونتيننتال"، والفائز من المواجهة سيلتقي الأهلي في قبل نهائي المسابقة.

وتقام المباراتان على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في النهائي على ستاد لوسيل في قطر أيضًا.


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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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