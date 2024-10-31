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قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي - أخبار كلمتك

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قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي - أخبار كلمتك

قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 09:09 صباحاً - كأس كاراباو.. أسفرت نتائج قرعة الدور الرابع دور ربع النهائي من بطولة كأس كاراباو، كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهات قوية بين الأندية الصاعدة من دور الـ16.

وتأهل لتلك المرحلة من البطولة كلٌّ من ليفربول، توتنهام، آرسنال، مانشستر يونايتد، كريستال بالاس، نيوكاسل يونايتد، ساوثهامبتون، وبرينتفورد.
 

وخرج تشيلسي على يد نيوكاسل يونايتد الذي انتصر عليه بثلاثية مقابل هدفين.

بينما مانشستر سيتي واجه صعوبة أمام توتنهام الذي أطاح به مبكرًا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف.

 

نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس كاراباو


توتنهام ضد مانشستر يونايتد .

آرسنال ضد كريستال بالاس.

نيوكاسل ضد برينتفورد.

ساوثهامبتون ضد ليفربول .

 

وتخوض أندية توتنهام وآرسنال ونيوكاسل وساوثهامبتون مباريات ربع النهائي على أرضها.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي في الأسبوع الذي يبدأ في 16 ديسمبر المقبل.

 

وكان مانشستر يونايتد حقق فوزًا كبيرًا على حساب ليستر سيتي بنتيجة (5-2)، وهي أول مباراة للفريق بعد رحيل إريك تين هاج.

وتأهل ليفربول على حساب برايتون، ونجح توتنهام في إقصاء مانشستر سيتي بعد فوز بنتيجة 2-1.

 

وجاءت نتائج دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين كالتالي:

برايتون (2) - (3) ليفربول.

مانشستر يونايتد (5) - (2) ليستر سيتي.

أستون فيلا (1) - (2) كريستال بالاس.

بريستون نورث (0) - (3) آرسنال.

نيوكاسل (2) - (0) تشيلسي.

توتنهام (2) - (1) مانشستر سيتي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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