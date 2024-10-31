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الرياضة - 08:54 - في بنك مصر بـ48.79 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:54 - في بنك مصر بـ48.79 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:54 - في بنك مصر بـ48.79 جنيه.. سعر الدولار اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:54 صباحاً - استقر سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 في كافة البنوك العاملة بـ مصر، وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 48.85 جنيه للبيع، و48.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الدولار اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك المركزي سجل نحو 48.84 جنيه للبيع، و48.71 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

الدولار_سعر الدولار_الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل نحو 48.85 جنيه للبيع، و48.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى مصر

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل نحو 48.85 جنيه للبيع، و48.76 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سجل نحو 48.79 جنيه للبيع، و48.69 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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