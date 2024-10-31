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الرياضة - 08:38 - ارتفاع متواصل لـ سعر الذهب في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:38 - ارتفاع متواصل لـ سعر الذهب في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:38 - ارتفاع متواصل لـ سعر الذهب في مصر.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 31 أكتوبر 2024 08:38 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024، ليستمر في مسيرة الارتفاع التي يشهدها منذ أيام، فارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 3790 جنيها للبيع، و 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 أكتوبر

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4331.5 جنيه للبيع، و 4308.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 ارتفاعا داخل محلات الصاغة عند 3970.5 جنيه للبيع، و 3949.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3790 جنيها للبيع، و 3770 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الزيادة عند 3248.5 جنيه للبيع، و 3231.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي صباح اليوم عند 2526.75 جنيه للبيع، و 2513.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ارتفاعا عند 2165.75 جنيه للبيع، و 2154.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر حالة من الارتفاع عند 1624.25 جنيه للبيع، و 1615.75 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2784.57 دولار للبيع، و 2784.3 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31 أكتوبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4331.5 جنيه 4308.5 جنيه
عيار 22 3970.5 جنيه 3949.5 جنيه
عيار 21 3790 جنيها 3770 جنيها
عيار 18 3248.5 جنيه 3231.5 جنيه
عيار 14 2526.75 جنيه 2513.25 جنيها
عيار 12 2165.75 جنيه 2154.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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