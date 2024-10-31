البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

البوستر الأول لفيلم الست بطولة منى زكي - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

زادت للضعف، معلومات الوزراء تكشف قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

بعد تعيينه مديرا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف الشعشاعي يكشف عن مفاجأة فى دوره بمسلسل «وتر حساس» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد الغندور يكشف حقيقة الإصابة المزمنة لـ أشرف داري مدافع الأهلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:50 - خالد جادالله: نتمنى ألا يتأثر إمام عاشور داخل الملعب بالحكم الصادر ضده - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري السعودي.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة × زد - 5 عصرا | أون تايم سبورتس 2

مودرن سبورت × إنبي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

وادي دجلة × المقاولون العرب - 2:30 ظهرا

إنبي × البنك الأهلي - 2:30 ظهرا

مباريات اليوم في الدوري الأيطالي

جنوى × فيورنتينا - 8:30 مساء

روما × تورينو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

كومو × لاتسيو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × الوحدة - 5:50 مساء

الأخدود × العروبة - 6:10 مساء

الاتحاد × أهلي جدة - 9 مساء | اس اس سبورت

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس × الشارقة - 5:50 مساء

الوصل × الجزيرة - 6:30 مساء

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:02 - مصطفى الفقي: ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق