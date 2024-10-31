مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري السعودي.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

الجونة × زد - 5 عصرا | أون تايم سبورتس 2

مودرن سبورت × إنبي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات

وادي دجلة × المقاولون العرب - 2:30 ظهرا

إنبي × البنك الأهلي - 2:30 ظهرا

مباريات اليوم في الدوري الأيطالي

جنوى × فيورنتينا - 8:30 مساء

روما × تورينو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

كومو × لاتسيو - 10:45 مساء | ستارز بلاي

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الشباب × الوحدة - 5:50 مساء

الأخدود × العروبة - 6:10 مساء

الاتحاد × أهلي جدة - 9 مساء | اس اس سبورت

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

بني ياس × الشارقة - 5:50 مساء

الوصل × الجزيرة - 6:30 مساء

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