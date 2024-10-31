مواعيد مباريات اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 05:02 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات والمواجهات الهامة في مختلف البطولات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإيطالي والدوري السعودي.
وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
الجونة × زد - 5 عصرا | أون تايم سبورتس 2
مودرن سبورت × إنبي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1
مباريات اليوم في الدوري المصري للسيدات
وادي دجلة × المقاولون العرب - 2:30 ظهرا
إنبي × البنك الأهلي - 2:30 ظهرا
مباريات اليوم في الدوري الأيطالي
جنوى × فيورنتينا - 8:30 مساء
روما × تورينو - 10:45 مساء | ستارز بلاي
كومو × لاتسيو - 10:45 مساء | ستارز بلاي
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الشباب × الوحدة - 5:50 مساء
الأخدود × العروبة - 6:10 مساء
الاتحاد × أهلي جدة - 9 مساء | اس اس سبورت
مباريات اليوم في الدوري الإماراتي
بني ياس × الشارقة - 5:50 مساء
الوصل × الجزيرة - 6:30 مساء
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