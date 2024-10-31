كأس الرابطة الإنجليزية، تأهل آرسنال وتشيلسي يودع البطولة أمام نيوكاسل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 31 أكتوبر 2024 01:32 صباحاً - حقق فريق آرسنال الفوز على نظيره بريستون نورث إيند بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، في دور الـ 16 من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

سجل هدف آرسنال الأول البرازيلي جابرييل جيسوس بعد تمريرة حاسمة من كيور، وفي الدقيقة 33 سجل إيثان الهدف الثاني في المباراة لصالح الجانرز، وفي الدقيقة 57 سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث.

تشيلسي يخسر من نيوكاسل يونايتد ويودع الكأس

في حين ودع تشيلسي بطولة كأس رابطة المحترفين من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام نيوكاسل بنتيجة 2-0.

وسجل الهدف الأول لفريق نيوكاسل المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 26 سجل ديساسي لاعب تشيلسي هدفا بالخطأ في مرماه.

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